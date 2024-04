All’Emil Gas non bastano i 26 punti di Astolfi

CMP GLOBAL BASKET

77

EMIL GAS SCANDIANO

71

CMP GLOBAL BASKET: Resca 2, Poli ne, Zanetti 14, Domenichelli, Fin 6, Lelli, Pederzini 13, Sorrentino 19, Ben Salem 7, Mazzotti 2, Garuti ne, Beretta 14. All. Tasini.

EMIL GAS SCANDIANO: Maione ne, Fikri 6, Costoli 2, Astolfi 26, Fontalini, Bertolini 9, Levinskis 6, Brevini, Riccò 4, Vecchi 2, Caiti 16. All. Spaggiari.

Arbitri: Meli e Rusticali di Forlì.

Parziali: 15-17, 44-35, 63-55.

Primo stop nella poule playoff per l’Emil Gas Scandiano (10), che cade a Bologna per mano del CMP Global Basket (8). I bianco-blu comandano in avvio di gara, ma poi subiscono la reazione dei padroni di casa che, con l’esperto Sorrentino in cabina di regia, prendono saldamente il comando: non bastano i 26 punti di Astolfi per ricucire il gap e mantenere la vetta in solitaria.