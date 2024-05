Altro colpo in un negozio nella zona del tribunale. I ladri forzano la porta sul retro: presi soldi e due cellulari

Due attività finite nel mirino dei ladri nel giro di una settimana, nella stessa zona e con modalità simili. All’alba di lunedì e stato visitato il bar-brasserie ‘MoMa’ in via Pansa, dove un uomo ha portato via il fondocassa dopo essersi infilato attraverso il piccolo finestrino del bagno. Qualche giorno prima, nella notte del 22 maggio, un furto è stato consumato anche nel bazar ‘Tutto & di più’ in via Zacchetti 10, che si trova nella zona del tribunale, non lontano da via Pansa. I titolari cinesi, marito e moglie, confermano la sgradita visita nella loro attività, il cui ingresso principale si affaccia su via Cisalpina, da cui è separata da parcheggi e da una striscia di verde piantumato. Nella notte del 22 maggio, i ladri sono entrati forzando la porta sul retro, che si affaccia sul lato interno di via Zacchetti, meno visibile del fronte su via Cisalpina che è invece molto trafficata. "Ci hanno portato via due cellulari usati e circa 300 euro in moneta del fondocassa. Null’altro, invece, degli altri prodotti che vendiamo – racconta il gestore –. La mattina dopo abbiamo poi sporto denuncia alla polizia di Stato". Poi, nella mattina del 27, è stato Marco Mariggio, titolare del bar ‘MoMa’ in via Pansa insieme alla moglie Giulia Tedesco, ad avere la sgradita sorpresa nel locale da loro rilevato da appena sei mesi. Qui il ladro ha avuto l’accortezza di girare la telecamera esterna in modo che non potesse riprenderlo. Poi ha sfondato le cerniere degli infissi del finestrino del bagno, si è calato nel locale e ha arraffato il fondocassa, anche in questo caso circa 300 euro in monete. Orario del blitz, le 4.45, pochi minuti prima che il gestore andasse al lavoro, come fa ogni giorno alle 5. Il giovane è riuscito a vedere l’accaduto dal filmato delle telecamere: un uomo incappucciato, e vestito di nero, ha tagliato il cavo del cassetto della cassa, per poi portarlo via. La coppia di titolari ha appeso il cartello ‘Chiuso per furto!’, e ha sporto denuncia lunedì mattina ai carabinieri.

Alessandra Codeluppi