Altro record polverizzato. Gravante super nei 1.500

Al contrario del record provinciale del getto del peso femminile rimasto in piedi per 49 anni, quello dei 1500 metri maschili è stato migliorato dopo soli quattro giorni. A Modena, nel corso di un meeting internazionale, Giuseppe Gravante della Corradini ha corso in 3’38’’83, piazzandosi secondo dietro a Masresha Costa che ha vinto in 3’38’’51. Tra l’altro va detto che entrambi si allenano a Rubiera sotto la guida di Stefano Baldini e quindi l’arrivo in volata è stato come un derby in famiglia. La gestione della gara è stata affidata alle lepri, poi nel finale è stata lotta a due: anche Costa, che gareggia per l’Atletica Brugnera, ha stabilito il suo personale, record regionale friulano. Gravante scala così la quarta posizione annuale stagionale e nel complesso dei risultati all time supera atleti del calibro di Cova e Panetta, specialisti delle gare appena più lunghe.

Alexandru Zlatan è giunto terzo sui 150 in 15’’89. Successo di Isabella Morlini nel Trail dell’Abbazia, percorso short (7 km, d+ 200m); la trail runner Atletica Reggio, terza assoluta, ha vinto la gara femminile in 30’50’’. Alcuni risultati dal meeting giovanile di Bologna: sui 60 hs. ragazze, prima Emma Spinazzi in 9’’8; su km 2 di marcia, seconda Alessandra Gradinariu in 13’12’’4; nel giavellotto cadette, terza Alice Ghidini con 31,15.

A Rubiera si sono disputate gara valide per i campionati provinciali delle categorie ragazzi e cadetti. Ecco i vincitori reggiani: categoria ragazzi, sui 60 Antonio Macarone in 8’’5; m 1000, Gabriele Giusti in 3’12’’4; vortex Lorenzo Tasselli m 42,29; ragazze, sui 60 Emma Venturi in 8’’3; m 1000, Allegra Iori con un ottimo 3’10’’2; lungo ragazze, Emma Spinazzi, m 4,66; vortex Veronica Caponigro m 42,22; categoria cadetti, m 1000 Luca Bonini 2’48’’7; 1200 siepi, Giacomo Ferretti 3’50’’2; 300 hs., Lamine Ciesse 48’’1; cadette, sui 1000, Thi Van Claire Diarra 3’15’’3; 1200 siepi, Laura Ponzetta 4’30’’5; 300 hs, Ginevra Fontanesi 50’’6; salto in lungo Elettra Maccari 4,89; giavellotto, Alessandra Paglia m 34,51.