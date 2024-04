Aluart, ai playout serve neutralizzare il Peperoncino

L’Aluart Scandiano (14) taglia il nastro della quinta giornata di ritorno della Poule Playout con l’anticipo casalingo del palaRegnani alle 20.30. Le biancoblu di coach Pozzi affrontano le bolognesi del Peperoncino Basket (4), attualmente all’ultimo posto in graduatoria; due punti da conquistare per difendere il secondo posto nel girone, ora obiettivo stagionale per l’Aluart. Le scandianesi sono chiamate anche ad un pronto riscatto per riprendere la marcia dopo la sconfitta infrasettimanale patita nel recupero contro la cenerentola Finale Emilia (4) per 61-55. Dopo essere andate all’intervallo in svantaggio (30-23 al 20’), le ragazze di coach Pozzi sono riuscite a mettere il muso avanti (42-43 al 30’) ma si sono poi fatte superare nel finale. Aluart Scandiano con Fedolfi n.e., Susca, Bini, Marino 5, Meglioli A. 7, Capelli 1, Teti n.e., Pellacani 3, Brevini 15, Torelli 20, Soncini 4. All. Pozzi.

c.c.