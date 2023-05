Alunni della De Amicis alla scoperta della polizia locale

Mattinata emozionante per un gruppo di bambini della elementare De Amicis di Montecchio, ricevuti ieri nel Comando della Polizia locale della Val d’Enza nell’ambito di progetto educativo di scoperta del territorio. Accompagnati dalla maestra, hanno potuto osservare il lavoro dei vigili e porre domande agli agenti, che hanno illustrato la struttura e i compiti della polizia al servizio dei cittadini. Gli scolari hanno visitato la Centrale operativa, meravigliati dalla possibilità di collegamento via radio con tutte le pattuglie in servizio sul territorio.

f.c.