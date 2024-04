Alunno di 12 anni accusa un malore mentre è a scuola. Portato all’ospedale

Momenti di grande paura ieri mattina per un malore capitato ad un alunno della scuola media dell’istituto comprensivo Alessandro Manzoni in via Emilia Santo Stefano.

Il ragazzino di 12 anni si è sentito male mentre era in classe, poco prima delle 10, accasciandosi a terra, lamentando un dolore al petto. Gli insegnanti hanno immediatamente chiamato il 118 che ha inviato tempestivamente sul posto un’ambulanza e un’automedica. Poi è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove sono accorsi anche i genitori allertati dal personale scolastico.

Dopo tutti gli approfonditi accertamenti del caso, si è potuto tirare un sospiro di sollievo dopo un grande spavento: il ragazzino – che soffre di alcune patologie pregresse – è stato poi dimesso nel pomeriggio e mandato a casa.

dan. p.