Ama, basta una vittoria e puoi volare in B2

Si entra nelle fasi calde dei campionati di pallavolo con gara due dei play-off e la penultima giornata dei campionati di Serie D maschili.

SERIE C FEMMINILE PLAYOFF

L’Ama San Martino in Rio gioca stasera alle 21,15 a Castel Maggiore contro il Progresso. Se vince, anche solo 3 a 2, la truppa di Davide Verzelloni sale in B2 dove troverà l’Arbor e il Cvr da tempo salve. In caso contrario, sarà tutto rimandato a gara-tre sabato 11 a San Martino.

SERIE D FEMMINILE PLAYOFF

La Saturno Guastalla ha regolato per 3 a 2 la Figurella Rimini (25-21 17-25 22-25 25-21 15-12) rimontando dall’1 a 2. Avendo vinto alla grande anche a Rimini (3-0), la formazione di Alessandro Vezzadini passa il turno; ora attende la vincente di Anderlini - S.C. Parma da affrontare in gara-uno sabato 11 e chi vincerà questo confronto salirà in Serie C.

SERIE D MASCHILE

Penultimi fuochi di stagione regolare, con Scandiano ancora in lizza per una possibile promozione diretta nel girone A. Stasera alle 21 alla Moro si gioca il derby fra Tricolore (13) e Naytes Vaneton Interclyas (46); alle 21,15 Scandiano della coppia Roberto Ferrari e Andrea Nasi (58) prova a superare la Wimore Parma (28) e, in contemporanea alla Rinaldini, Pieve Volley (39) cerca di fare lo sgambetto "pro-Scandiano" alla capolista San Nicolò (61).

Nel girone B, domani alle 20,30, B.R.V. Almet Luzzara (45)-Niagara Ferrara (0). È probabile che non ci sia storia, dato l’enorme divario di punti in classifica.

c.l.