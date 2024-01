Ama, la salvezza chiede un altro passo I campionati di volley reggiani sono a un buon punto, con l'Ama San Martino in Serie B, Giusto Spirito Rubierese in B1, Arbor Interclays in B2, Vigili del Fuoco in C maschile e San Martino in C femminile in testa al girone B. Nella Serie D, Scandiano è terza nel girone A, Almet B.R.V. sesta nel girone B. Poliespanse Correggio è prima nel girone B femminile.