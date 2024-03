Ambulatorio medico nella sede di Busana

L’Ausl di Reggio ha annunciato ieri a sorpresa l’attesa apertura di un ambulatorio nella sede sanitaria di Busana in luogo della vecchia guardia medica, sospesa lo scorso ottobre, La direzione del distretto di Castelnovo Monti informa che, a partire da sabato 30, sarà attivato a Busana, nella ex sede della Continuità Assistenziale (Guardia Medica), un ambulatorio di cure primarie con un medico sia per piccole urgenze sia per seguire pazienti cronici con necessità di controlli specie nel weekend. All’ambulatorio, aperto sabato dalle 9 alle 19 in via Canedoli 18, si accede su appuntamento: 0522-290001. Il servizio di continuità assistenziale, come richiesto dai cittadini e dal sindaco Enrico Ferretti, in certo qual modo andrebbe a riempire lo spazio vuoto lasciato dalla sospensione della guardia medica.