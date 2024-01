AmericArsan, gli Sgavetti in concerto

Appuntamento musicale collegato alle tradizioni locali, stasera alle 21 al Piccolo teatro in piazza a Sant’Ilario d’Enza, con il concerto "AmericArsàn" di Leonardo e Riccardo Sgavetti. Viene proposto al pubblico un progetto discografico, giunto ormai al terzo album, dei fratelli Leonardo e Riccardo Sgavetti, realizzato in stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e prodotto da Esagono Dischi, per la salvaguardia e la diffusione del dialetto reggiano. Comprende due album ("Crostel" e "Sgiavra") di brani inediti e l’album omonimo "Americarsan" con versioni di brani celebri della tradizione musicale americana e dei grandi cantautori statunitensi (Springsteen, Dylan, Cash, Waits e altri ancora) riproposti in versioni rivisitate e tradotte in dialetto reggiano. Biglietti in prevendita a 5 euro alla tabaccheria Merlini a Sant’Ilario.

Per prenotazioni: tel. 328-6019875.