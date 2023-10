Analisi sull’acquedotto di Caprara: "I dati? Questione di trasparenza"

"Quante brutte figure eviterebbe la Maggioranza se seguisse il detto: il più bel tacer non fu mai scritto". Il vivace scontro che si è svolto nell’ultimo consiglio comunale prosegue, con la lista d’opposizione Rinascita che fa le punte alle dichiarazioni della giunta Spanò a partire dalle analisi dell’acqua dell’acquedotto di Caprara. "Il sindaco ha ribadito che non intende pubblicare le analisi fatte da Ireti (tramite Arpae) in occasione del guasto alla Centrale Idrica – spiegano –. Perché bisogna fidarsi dei tecnici di Ireti e non c’è stato pericolo per la salute, ed inoltre sostiene che per capire i dati bisognerebbe essere un chimico. È deprimente come non capisca che il problema è di trasparenza verso i cittadini, quali che siano i valori riscontrati".

"Dispiace – aggiungono – che chi amministra abbia una bassissima concezione del livello dei suoi cittadini e della loro capacità di capire i dati: non può e deve essere il Comune a stabilire quello che i cittadini possono o non possono capire, tanto più che il Comune di Gattatico i dati li ha pubblicati".

L’opposizione poi prende in rassegna altri elementi emersi nella seduta consiliare: "Non c’è, allo stato, alcun progetto di valorizzazione delle frazioni. E si trovano scuse su scuse per non realizzare il pedonale di via Amendola: l’ultima è che manca il consenso di due proprietari. Ma in consigli precedenti e comunicati, avevano preannunciato l’inizio dei lavori per la primavera 2023, senza far cenno alla mancanza di due assensi, che se anche fosse, avrebbero avuto più di un anno per ottenere". Infine l’attacco al Capogruppo maggioranza, sul primo anno di mandato di quella che ora è l’opposizione: "Noi c’eravamo trovati con 300mila euro di entrate mancanti, mentre l’attuale maggioranza si è trovata con 251mila euro di avanzo da utilizzare. Noi però abbiamo fatto interventi di manutenzione stradale per 140mila euro; la sistemazione del cimitero; la recinzione del Campo da calcio comunale; la scala esterna alla scuola dell’Infanzia; adeguato 230 punti luce pubblici, ed eliminato carenze strutturali della Palestra per 150mila euro".

Francesca Chilloni