Ancora un atto vandalico sui treni: corse soppresse, monta la rabbia

Non si ferma la rabbia dei viaggiatori alle prese troppo spesso con problemi tecnici e guasti ai passaggi a livello, ma anche con atti vandalici che provocano soppressione di treni e disagi sulla linea Parma-Guastalla-Suzzara, che interessa pure la zona rivierasca reggiana. Nell’ultima settimana almeno due i danneggiamenti: uno su un treno in corsa, l’altro nella notte al deposito di Suzzara. Risultato? Corse soppresse e disagi enormi per i pendolari. E proprio gli utenti chiedono interventi per migliorare la sicurezza a bordo, anche con telecamere. E si muove la politica, con il consigliere regionale leghista Emiliano Occhi a sollecitare soluzioni adeguate: "Occorre un maggior controllo da parte del personale preposto per evitare che i cittadini, stremati da continui ritardi e cancellazioni, siano costretti ad utilizzare l’auto privata. I guasti sono la dimostrazione che la linea ha seri problemi di tipo strutturale e ora, oltre all’elettrificazione, sarà necessario mettere in campo anche interventi che permettano un netto miglioramento della sua fruizione da parte dei pendolari".