Andrea Ragusa e i poeti portoghesi

Gli appuntamenti della Luc, Libera università del Crostolo, oggi alle 17,30 all’Università di viale Allegri, a Reggio, propone l’incontro con Andrea Ragusa su "L’anno della morte di Riccardo Reis e il moto violento delle generazioni". Protagonista è il romanzo "O ano da morte de Ricardo Reis" di Jose Saramago, in cui la "vita" del personaggio si protrae per mesi dopo la morte del suo creatore (30 novembre 1935), permettendo allo stesso Reis di "vedere" gli avvenimenti del 1936, anno cruciale per i destini dell’Europa. Un "omaggio" a Pessoa e alla sua genealogia di poeti fittizi.