ANIMAZIONE PER I BIMBI Il 7 gennaio, dalle 15 alle 19, la Croce Rossa organizza un pomeriggio di animazione per bambini alla palestra Einaudi a Correggio. Proiezione del film "L'era glaciale", giochi e attività divertenti per sensibilizzare i bambini ai principi fondamentali della Croce Rossa. Merenda inclusa. Aperto a tutti.