Antenna telefonica di Meletole: "La giunta dia spiegazioni"

Finisce ufficialmente all’attenzione del consiglio comunale la vicenda della nuova stazione radio base per la telefonia mobile, che sta sorgendo a Meletole di Castelnovo Sotto che, secondo i residenti, si trova troppo vicino alle abitazioni, addirittura a una decina di metri da una casa. Il consigliere comunale di opposizione, Roberto Cocconi (foto), ha presentato un’interrogazione formale, chiedendo "per quale motivo non è stata data informazione ai cittadini interessati dell’intenzione di autorizzare l’antenna in questione" e "per quale motivo non sia stato approvato un regolamento relativo al piano comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile". Cocconi chiede poi se non sia stato possibile concordare una localizazione alternativa alla stazione radio base, magari più distante dalle abitazione della frazione di Meletole. Intanto, in paese diversi residenti stanno aderendo a una raccolta di firme, avviata da alcuni abitanti della zona, temendo non solo degli effetti negativi sulla salute pubblica in generale, ma anche la svalutazione del valore dei loro immobili.