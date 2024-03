Antenne 5G, un altro caso. I residenti di via Fenulli: "Qui non la vogliamo"

Dopo via Gozzano e via Portella delle Ginestre scoppia un altro caso-antenna in via Fenulli. I cittadini sono sul piede di guerra dopo l’inizio dei lavori per l’installazione di un’antenna 5G che inizialmente era prevista in via Assalini. I residenti stanno raccogliendo le firme che sfoceranno in una mozione popolare. "Via Fenulli è già caratterizzata dalla presenza di edilizia popolare e un’antenna 5G potrebbe ulteriormente svalutare le case nella zona", attaccano. Inoltre, il comitato chiede "una spiegazione sul cambiamento di posizionamento rispetto ai precedenti siti individuati e sulle motivazioni che hanno portato ad individuare la collocazione dell’antenna in adiacenza di edifici residenziali strutture sportive frequentate da giovani, disabili e anziani. Oltretutto saranno eliminati tre stalli in una zona con importanti difficoltà di parcheggio per gli utenti di piscina e palestra".

Il documento verterà su diversi obiettivi. "Chiediamo se sono state valutate alternative di localizzazione, come rotonde, incroci stradali, tralicci della rete elettrica, eccetera, e se queste opzioni rispettano quanto richiesto dall’articolo 2 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile", chiosano. E ancora: "Richiediamo informazioni sul programma annuale delle installazioni e sulla pubblicità data al programma. Nel caso in cui la proposta sia stata presentata al di fuori del programma annuale, chiediamo le motivazioni di tale scelta. Chiediamo se è stata effettuata una valutazione di compatibilità urbanistica ai sensi del regolamento per l’installazione e conoscere i contenuti e i risultati di questa valutazione".

Infine con la mozione si intende chiedere di "valutare i recettori sensibili presenti nel sito, sia riguardo agli usi insediati che alle attività che vengono svolte durante l’anno, e esaminare l’impatto cumulativo delle strutture presenti nell’ambiente circostante. Conoscere le caratteristiche tecniche del progetto, inclusa la tipologia e l’altezza del palo di supporto, l’ingombro delle apparecchiature a terra, la tipologia di antenne e le misure di minimizzazione dell’impatto visivo adottate". Ma i residenti lanciano anche un appello: "Vogliamo essere coinvolti nelle decisioni riguardanti l’installazione dell’antenna, con la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale e di esprimere preoccupazioni e opinioni. Questa mozione riflette la volontà della comunità di essere coinvolta e informata in modo trasparente riguardo a un progetto che influenzerà significativamente la loro vita quotidiana. Si attende una risposta tempestiva e dettagliata da parte del Comune per affrontare le nostre legittime preoccupazioni".