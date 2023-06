Antigone entra in carcere: "Muri scrostati, muffa e pozze d’acqua"

Dopo la visita, il 29 maggio, di una rappresentanza degli avvocati membri della Camere Penali di Reggio unitamente ai maggiorenti dell’associazione ‘Nessuno Tocchi Caino’, ieri, ad entrare all’interno dell’istituto penitenziario – che è sia casa circondariale che di reclusione – di via Settembrini è toccato a quelli dell’associazione Antigone. Che hanno stilato un rapporto, forse ancora più severo, di quello steso dagli avvocati reggiani.

E’ confermato che alla ‘Pulce’, i carcerati sono in un numero ben maggiore rispetto alla sua capienza – 368 detenuti a fronte di 292 posti disponibili -. Di quelli, 285 sono condannati in via definitiva. Confermata anche una percentuale di stranieri superiore al 50% (201 su 368). Un carcere che è articolato in varie sezioni, prima fra tutte l’Atsm (Articolazione Tutela Salute Mentale), che conta la presenza di 43 detenuti su una disponibilità di 45. Vi è la sezione ‘Orione’ dedicata alle persone transgender (unica in Emilia Romagna), formata da 10 detenuti, più una sezione femminile, suddivisa in altre due sottosezioni: quella delle detenute comuni (in numero di 9) e quella delle congiunte di collaboratori di giustizia (2 in totale). Critica anche la situazione riguardante l’abitabilità e la qualità dell’infrastruttura carceraria: "Tutti i locali delle docce visitati, la gran parte delle sale della socialità e diverse celle presentano muffe diffuse su soffitto e i pavimenti, muri scrostati e pozze d’acqua. Una cella della casa circondariale, in particolare, posta accanto ai locali doccia si presenta allagata e con il muro e il materasso bagnati", spiega l’associazione nella sua relazione.

A fronte di spazi all’aperto e laboratori molto curati, quelli all’interno del carcere lasciano particolarmente a desiderare per incuria e sporcizia. Infine, le donne e le persone transgender, a causa de loro numero esiguo, vivono in una condizione di sostanziale isolamento.