Violenza in centro a Reggio Emilia: anziana esce da messa e viene aggredita

Reggio Emilia, 9 ottobre 2023 – L’aggressione avvenuta ieri mattina in pieno centro, e a danno di una persona anziana, getta di nuovo una luce poco raccomandabile sulla zona dei Teatri. La vittima è infatti una donna, anziana, che era da poco uscita dalla messa alla chiesa dei Frati Cappuccini (via Ferrari Bonini).

Ad aggredirla è stato un uomo, probabilmente di origine straniera; la natura di questo gesto tuttavia non è stata ancora chiarita dalla Polizia di Stato, che è stata allertata e si è recata subito sul posto. L’uomo è poi stato identificato e denunciato dagli agenti.

Il cosiddetto ’Quadrilatero’, ovvero la zona compresa tra via Nobili, via Secchi, via Roma e via Filippo Re, non è nuovo purtroppo a questi episodi. Non a caso, negli ultimi anni, è stata particolarmente attenzionata dalle forze dell’ordine, tutte in sinergia, con controlli a tappeto che potessero fungere da deterrente. In passato, a differenza di quanto avvenuto ieri mattina, certi atti di violenza o di disturbo della quiete pubblica erano concentrati soprattutto nelle ore serali, con annesso consumo eccessivo di alcolici - ma anche e soprattutto con buona pace dei residenti.