Aperitivo e cena con vista panoramica all’ombra della Torre

Giovedì 31 agosto è in programma la serata ’All’ombra della torre’, che prevede aperitivo e cena in piazza Ferrari, in centro a Luzzara, in collaborazione con Macelleria gastronomia Campari, GamBar e Gelateria K2, con la possibilità di salire in cima alla torre civica del paese (grazie ai volontari della Protezione civile) per poter godere del panorama dall’alto, praticamente dal punto più elevato presente in paese. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare la numero 335-6356873.