Aperte le iscrizioni al nido ’La Stella’

Sono aperte le iscrizioni al nido comunale dell’Infanzia ’La stella’ di Luzzara e Villarotta per i nati negli anni 2022 e 2023 e per i nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2024. Le domande potranno essere presentate fino all’8 maggio. Le iscrizioni si potranno presentare esclusivamente online, sul sito www.asbr.it accedendo con le credenziali Spid. E il 6 marzo alle 18 previsto un open- day per consentire alle famiglie di visitare la struttura. Iscrizioni: tel. 0522-223812, ufficioscuolaluzzara@asbr.it