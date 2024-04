Aperto il cantiere per la ciclabile di Villanova. Collegherà il centro alla stazione ferroviaria

Come anticipato nei giorni scorsi, hanno preso il via i lavori per realizzare la nuova pista ciclopedonale a Villanova di Reggiolo, che seguirà il completamento dell’altra pista, quella a Brugneto, che dovrebbe avvenire entro inizio giugno. A Villanova si è aperto un cantiere importante, destinato a collegare il centro civico con la stazione ferroviaria della frazione. L’ultimo stralcio per arrivare a Reggiolo è già progettato e inserito nel piano della ciclovia del sisma, ma è in attesa che sia finanziato con risorse pubbliche messe a -disposizione dalla Regione.

La pista, che per il primo tratto è di 1,5 km, sarà realizzata in asfalto e con illuminazione dedicata. Per completare il percorso e raggiungere il capoluogo, l’amministrazione ha affidato la progettazione esecutiva dell’ultimo stralcio di 1,3 km, che costeggerà la strada provinciale. Si tratta di un risultato importante per i residenti di Villanova. In passato, in collaborazione dei proprietari dei terreni, è stata esclusa qualsiasi procedura di esproprio, che avrebbe protratto notevolmente i tempi di realizzazione. La pista ciclopedonale di Villanova è attesa da tempo dai cittadini della zona. L’argomento è stato più volte al centro del dibattito e delle richieste avanzate dai residenti in occasione dei vari "tavoli" di confronto tra cittadini e Comune.