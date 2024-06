Appennino ostaggio della pioggia. Grandine nella Valle del Tresinaro

Ancora un’ondata di maltempo sul Reggiano: ieri Appennino ancora ostaggio della pioggia, con forte vento, mentre in zona ceramiche, territorio di Rubiera, Viano ma anche in altri comuni, ci sono stati acquazzoni e grandinate a macchia di leopardo. Temporali e nuvoloni neri anche in val d’Enza, nel territorio di Campegine, ad esempio, da dove sono arrivate delle segnalazioni.

I venti di tempesta in particolare tra Vignola e Modena si sono fatti sentire nella zona del comprensiorio ceramico: nella Valle del Tresinaro si è registrata una forte grandinata nel pomeriggio di ieri. E sempre ieri, in montagna a Febbio, soccorsa una donna in difficoltà tra il rifugio Monteorsaro e il rifugio Zamboni: aveva problemi alla caviglia ed è stata raggiunta a piedi a causa delle condizioni meteo avverse.

Per il recupero e le cure sono intervenuti 118, vigili del fuoco e Soccorso alpino.