Appuntamento in Rocca. Dai rifiuti trovati in mare nasce una mostra d’arte

Alla Rocca Estense di San Martino in Rio è allestita la mostra "Imballaggi di ieri e di oggi", realizzata dal locale Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, nell’ambito del progetto "Museo della sostenibilità".

Si possono trovare in esposizione contenitori e oggetti in plastica restituiti dal mare dopo oltre cinquant’anni dall’abbandono. Una iniziativa collegata al progetto "Archeoplastica", nato nel 2018.

Da allora i reperti raccolti sulle spiagge sono diventati un museo virtuale, che a San Martino in Rio è visitabile fino al 17 dicembre: sabato dalle 10 alle 12,30 e nei festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 con ingresso libero.

Un modo per rendersi conto di quanto effettivamente l’inquinamento marino possa impattare sull’ecosistema, ma anche per conoscere i prodotti usati decenni fa per raccogliere, contenere e conservare.