Appuntamento su immagini e contaminazioni

Stasera alle 20,45 al bocciodromo di via Petrarca a Castelnovo Sotto ultimo dei cinque incontri del gruppo fotografico Prima nell’ambito della rassegna "Immagini e contaminazioni", con l’obiettivo di navigare fra immagini, grafica, scienza e musica che, contaminandosi, generano espressioni d’arte. Ospite Denis Fornaciari, che spiega come raccontare storie ed emozioni assemblando immagini, musica e filmati. Ingresso è libero. Iniziativa in collaborazione con Acfr e il patrocinio del Comune di Castelnovo Sotto.