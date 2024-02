Arance di solidarietà. Il ricavato all’Airc

Anche quest’anno la professoressa Maria Laura Messori dell’Ic di Busana, benché in pensione da alcuni anni, non ha dimenticato il giorno della vendita delle ‘arance Airc’. Tenuto conto della modesta realtà in cui ha operato con l’affettuosa collaborazione di alcune sue ex allieve, hanno venduto ben 133 reti di arance più alcuni vasetti di miele e marmellata, ricavando in tutto 1.796 euro, già versati all’Airc, l’Associazione per la lotta contro il cancro. "Un grazie a Maria Assunta Romei, Katia Beccari, Sara Lenzi, Sabrina Poletti".

s. b.