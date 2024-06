Arcetana, ecco bomber Messori

Ora è ufficiale: il bomber del ’93 Alberto Formato, reduce da 15 gol in 24 partite col Lentigione in Serie D, resta in quarta serie ma giocherà per la neopromossa Cittadella Vis Modena. Scatenata l’Arcetana, che in attesa dell’ufficialità del ripescaggio in Eccellenza (solo questione di tempo ma è cosa fatta) ha registrato ben quattro colpi in entrata, oltre ad altre tre partenze e due conferme.

Partiamo dai nuovi volti: ufficiale l’arrivo del puntero Dante Messori, classe ’98 che nell’ultima stagione ha segnato 18 gol col Bibbiano/San Polo in Promozione.

Presi anche il difensore Federico Fiorentini, classe 2002 ex Virtus Castelfranco, e gli attaccanti Alex Rizzo, ’98 ex Pieve Nonantola, e Alessandro Iattici, 2001 ex Real Formigine.

Salutano i difensori Luca Lusvarghi (’94) e Marco Muratori (’93) e il centrocampista del ’95 Filippo Turci. Anche due riconferme per l’Arcetana: i difensori Alberto Pacella (’99) e Umberto Pederzoli (’95).

Dopo la discesa in Promozione, la Bagnolese si sta organizzando per ripartire al meglio per riscattarsi: è ufficiale il ritorno di Jacopo Oliomarini, difensore del ’93 che era già stato a Bagnolo dal 2015 al 2020. Non è l’unico nuovo innesto, visto che vestirà ufficialmente il rossoblù anche Frederick Amoah, centrocampista duttile del 2001 che, come il diesse Mauro Casini, arriva dal Vezzano.

Conferma prestigiosa per la Riese: rimane l’attaccante del 2000 Alessandro Fantastico (foto), autore di ben 16 reti nell’ultimo torneo.

Restano in rossonero anche i difensori Samuele Malavolti (2001), Willian Notario Aranda (‘98) e Alessandro Nocerino (2001).

Il Luzzara a centrocampo ha confermato il mediano Federico Solci, classe 2002. Il Boretto continua con le conferme: è il turno di Nicolò Parmiggiani, centrocampista goleador (7 reti nell’ultimo campionato) del 1998.

In Prima categoria il Guastalla, dopo essere arrivato nei playoff nell’ultima stagione, ha scelto l’allenatore per la prossima annata: sarà Diego Canova, ex Viadana, Suzzara e Gonzaga che era stato già a Guastalla prima della carriera da mister, quando giocava.

Cala un tris la Rubierese, con gli arrivi di due difensori, che sono Simone Costa (’93 ex Virtus Libertas) e Andrea Coghi (’90, ex Vigolo Marchese), e di un attaccante come Andrea Vezzani (2003 ex Virtus Libertas).

In Seconda il Novellara potrà contare su Alex Chirivi, attaccante del 2002 ex Guastalla e Reggiolo.