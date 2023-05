Arceto in lutto per la scomparsa di Franca Zanti

Vasto cordoglio ha suscitato ad Arceto la morte di Franca Zanti, 73 anni (nella foto ) moglie di Edmo Prampolini. Una coppia nota e stimata ad Arceto per la loro attività di volontariato all’ interno del circolo dello sport e nel gruppo della colombofila. Franca, che aveva lavorato come impiegata in uno studio di commercialista, lascia il marito, il figlio Matteo e la sorella Mirca. Oggi alle 16,30 presso la camera ardente dell’ ospedale Santa Maria Nuova sarà recitato il rosario. I funerali di Franca Zanti si svolgeranno domani mattina alle 9,30 muovendo dal Santa

Maria per la chiesa di Arceto. Per desiderio della famiglia ai fiori sono preferite offerte alla Fondazione GRADE: Credem IBAN IT31S0303212804010000012000 .

gi.fi.