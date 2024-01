Arkema ottiene la certificazione Top Employer

La società Arkema, attiva nel settore della chimica che ha una sede anche alla periferia di Boretto, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2024, che viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano elevati standard nella gestione delle risorse umane. Si tratta di un riconoscimento "per l’impegno profuso per migliorare il benessere delle persone e l’ambiente di lavoro"."L’impegno svolto negli anni per costruire e migliorare i processi dedicati alle persone – dichiara Daniela Xaxa, Country Human Resources Manager – ci ha portato ad un livello di eccellenza che ci viene riconosciuto da coloro che sono interessati a iniziare a lavorare per la nostra impresa. La consapevolezza di poter fare sempre meglio per offrire la migliore esperienza in Arkema è il motore che ci alimenta ogni giorno e vogliamo continuare così". Il Gruppo è strutturato in tre segmenti complementari, resilienti e altamente innovativi: soluzioni adesive, materiali avanzati e soluzioni di rivestimento, che hanno rappresentato circa il 91% delle vendite del gruppo nel 2022, e un segmento intermedio ben posizionato e competitivo. Opera in oltre 50 Paesi con 21mila dipendenti nel mondo.