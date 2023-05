Armato di roncola semina il panico in bar a Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 23 maggio 2023 – Si aggirava nei pressi di un bar, sabato sera in centro a Correggio in evidente stato di agitazione impugnando una roncola e seminando paura e terrore fra i passanti e gli avventori dell’esercizio pubblico. Sono stati chiamati i carabinieri, giunti con due pattuglie per fermare l’uomo, di 29 anni, il quale ha tentato di allontanarsi per evitare l’identificazione. Ma la sua reazione, divincolandosi, ha provocato la caduta di due militari, poi medicati per traumi guaribili entro due settimane. Il 29enne è stato invece portato in caserma e alla fine denunciato per porto abusivo di armi, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate. La roncola, rinvenuta sotto l’auto dell’uomo, che era in sosta nella zona del bar, è stata sequestrata. L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha permesso di evitare che la situazione potesse degenerare, con il giovane armato di roncola che appariva non proprio tranquillo.