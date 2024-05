Arrestata truffatrice seriale tedesca

Arrestata una truffatrice seriale ricercata in tutta Europa. In poco più di un anno ha commesso in Germania quasi 40 truffe. Una cittadina tedesca di 36 anni, domiciliata a Scandiano, è stata arrestata dai carabinieri che hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso nei confronti della donna il 25 marzo dalle autorità giudiziarie tedesche. Era ricercata a seguito di una serie di truffe compiute in Germania tra il 2022 al e 2023. La 36enne è stata portata dai militari alla casa circondariale di Bologna in attesa dell’eventuale consegna alle autorità di polizia tedesche dove rischia una condanna con una pena massima prevista sino a 15 anni di reclusione per le 36 truffe messe a segno.