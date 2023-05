Arrestato un pusher di coca ed ecstasy

La polizia ha arrestato un presunto trafficante di droga trovato in possesso di cocaina ed ecstasy, ma anche di una pistola. Si tratta di un 39enne italiano, incensurato, in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposto alla misura dei domiciliari in attesa del processo. L’operazione della squadra mobile della questura reggiana è scattata ieri con servizi di osservazione e pedinamenti dopo che diversi cittadini avevano segnalato la presenza di un pusher in zona stazione. Una volta fermato, è stata eseguita una perquisizione nella sua abitazione. L’uomo ha consegnato spontaneamente un ‘sasso’ di cocaina del peso di 51 grammi, 29 pastiglie di ecstasy, due bilancini di precisione, una rivoltella a rotazione calibro 8 priva di tamburo (sull’arma sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza) e 9.420 euro in contanti.