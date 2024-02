Arriva il bonus taxi per il weekend: "Incentivo per lasciare l’auto a casa"

Tornare a casa sani e salvi nelle ore piccole del fine settimana. È l’obiettivo del “bonus taxi” che, finanziato con diecimilia euro ottenuti da un bando ministeriale, sarà attivato a Reggio Emilia da oggi fino al 31 dicembre prossimo. La misura è stata disposta nell’ambito del progetto ‘Guida, bevi, perdi‘. Nello specifico i cittadini tra i 18 e i 40 anni potranno utilizzare a bordo dei mezzi del consorzio taxisti reggiani fino ad un massimo di 5 bonus, del valore di 7 euro ciascuno. Il servizio sarà disponibile il venerdì e il sabato dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Il Bonus Taxi verrà gestito attraverso la app “Roger”, una piattaforma messa a disposizione da Tper, Trasporto passeggeri Emilia-Romagna. Tale applicazione, che verrà impiegata al momento del pagamento della corsa, potrà essere installata sullo smartphone dall’utente, purché esso non sia già titolare di altri bonus per taxi e Ncc. Servirà che l’utente scansioni il Qr-Code del taxi del Consorzio Taxisti Reggiani – il mezzo sarà stato preventivamente censito e inserito nel sistema elettronico – e il sistema verificherà immediatamente l’esistenza delle condizioni di utilizzo del buono: il giorno e la fascia oraria prestabiliti; l’età dell’utente; la disponibilità di risorsa residua nel buono; non aver utilizzato il buono per più di cinque volte; non sia stata raggiunta la soglia totale complessiva di accesso. "Responsabilità e prudenza. Sono le prime due parole che mi vengono in mente, nel proporre questa nuova iniziativa ai miei concittadini e in particolare a quelli più giovani, che magari stanno in compagnia fino a tarda ora nel fine settimana e ora avranno un piccolo incentivo per non mettersi alla guida – dice l’assessore comunale alla Mobilità Carlotta Bonvicini – "Segnalo inoltre l’importante opportunità che questa iniziativa ci ha dato di digitalizzare il sistema della scontistica sui taxi, che potrà tornare utile anche con altre offerte che volessimo proporre in futuro (ad esempio il Taxi Rosa, attivo alcuni anni fa) e che ci permette di eliminare i voucher cartacei".