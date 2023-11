ARRIVA IL MERCATO LIBERO

Oggi alle 15 al Ctl di Bagnolo si svolge un incontro dell’Università del Tempo Libero, in collaborazione con Federconsumatori e Spi-Cgil, per capire cosa ci aspetta con la fine del mercato tutelato delle forniture energetiche. Si affrontano i passaggi dal mercato tutelato al mercato libero, con interventi di Lucia Lusenti e Amabile Carretti, che aiutano a orientarsi nella scelta del fornitore di energia rispondendo a dubbi, domande e a tutti i quesiti che i consumatori si pongono dovendo accedere, obbligatoriamente, ad sistema di fornitura energetica che si presenta come nuovo.