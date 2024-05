Arriva in fondo per riaprire le platee: "Aiuterà teatri e cinema storici"

Via libera al fondo per la riapertura in Emilia-Romagna di cinema e teatri storici chiusi da almeno otto anni, con la deroga a quattro anni per le sale cinematografiche nelle aree svantaggiate.

Il progetto di legge che ha visto come relatore (foto) Federico Amico (ER Coraggiosa) va a integrare la disciplina in materia di spettacolo e quella in materia di cinema e audiovisivo.

Nella regione i teatri storici non più in attività sono 33, su un totale di 117. Svariate anche le sale cinematografiche costrette, negli ultimi anni, a chiudere i battenti, in particolare nelle zone periferiche dell’Emilia-Romagna.

"E’ un provvedimento - spiega Amico - che guarda ai territori, in particolare si rivolge al “sistema cultura” fortemente segnato nella fase delle chiusure dovute alla pandemia. Ho voluto accompagnare la legge un ordine del giorno che fa un passo in più per sostenere l’apertura di sale ex-novo e la riqualificazione di quelle esistenti. In questo scorcio di fine legislatura consegnamo al prossimo futuro un nuovo e importante impulso per la cultura e lo spettacolo in Regione".

Nel triennio 2021/23 la Regione ha operato al fine di rafforzare l’importanza della visione in sala.

Attraverso due specifiche convenzioni, sottoscritte con le sezioni regionali di Agis e Acec, è stato possibile supportare l’attività di 187 sale.

"Sono state parallelamente incentivate azioni di promozione di eventi in occasione dell’uscita in sala delle opere cinematografiche, alla presenza di autori, del cast e dei protagonisti, nella consapevolezza che l’interesse del pubblico in presenza va sollecitato con sempre nuove proposte e personalizzazioni dei servizi offerti dalla sala".

L’entità dell’investimento regionale, nel triennio, ha superato 1,3 milioni di euro.

Nel triennio il numero di sale cinematografiche in Emilia-Romagna risulta invariato (212 cinema per complessivi 407 schermi); a compensazione della chiusura di una monosala nel 2022 è stata aperta una nuova arena.