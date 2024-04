Arriva la ’festa dei fannulloni’

Dopo il successo della doppia disco-sfida tra i dj Big Bonvi e Luca Zanarini, si prepara un nuovo evento alla sala Esmeraldo della Ctl di Bagnolo. Martedì 30 aprile va in scena "La festa dei fannulloni", che anticipa il Primo maggio. Un evento destinato soprattutto agli over 40 per una cena in compagnia (le prenotazioni aperte telefonando al numero 337-584000) e con la grande musica degli anni Ottanta e Novanta, all’insegna dell’allegria, della convivialità e dell’ozio, in particolare per coloro che sono rimasti a casa nel ponte del Primo Maggio. Alla serata partecipa dj Bonvi, con un omaggio per ogni tavolata rappresentato dal cd con la selezione musicale proposta il 21 ottobre 1977, alla serata inaugurale del Marabù, con successi di Bee Gees, Santa Esmeralda, Boney M, Village People…