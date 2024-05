Arriva la Nazionale Pallacanestro trapiantati e dializzati di Aned

La Nazionale Italiana Pallacanestro trapiantati e dializzati di Aned sarà in campo a Reggiolo, in occasione del raduno previsto per il prossimo fine settimana.

L’evento vedrà protagonisti gli azzurri in diversi momenti dentro e fuori il campo. Si inizierà domenica mattina alle 11 al palazzetto Ildebrando Magnani di Reggiolo, dove la squadra sarà accolta dalle autorità locali, portando al pubblico anche testimonianze di vita e di sport di questi speciali atleti.

La Nazionale azzurra, che si è laureata campione del mondo con il titolo conquistato lo scorso aprile ai World Transplant Games di Perth, in Australia, scenderà poi in campo con la Pallacanestro Reggiolo iscritta al campionato Csi.

"L’importanza di questa manifestazione – spiegano gli organizzatori – si riflette sul profondo messaggio che ogni atleta della Nazionale di Aned porta con sé, quella gratitudine verso il dono del trapianto che permette ad ognuno di loro di continuare a praticare sport, ma soprattutto di vivere. Resta centrale il tema di sensibilizzazione alla donazione degli organi e al trapianto che questa Nazionale non si stanca mai di tenere come priorità".

Dunque, una manifestazione sportiva ma dal grande significato sociale, umano e di solidarietà.

L’attività prevista nel fine settimana rientra nel percorso di preparazione ai prossimi campionati mondiali che si terranno a Dresda, in Germania, dal 17 al 24 agosto dell’anno prossimo.