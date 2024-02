Artoni nuovo presidente. Lami e Diegoli i suoi vice

Realco, società cooperativa fondata nel 1959, socio fondatore di Sigma e della Centrale D.IT - Distribuzione Italiana, comunica che il consiglio di amministrazione ha nominato Andrea Artoni (foto) come presidente. Al suo fianco Giovanni Mattioli, che continuerà a guidare la storica cooperativa reggiana con la carica di direttore generale. "Passione, coesione tra tutti i soci imprenditori e un legame fortissimo con il nostro territorio che viviamo quotidianamente in prima persona: questi i valori che guideranno ogni giorno l’indirizzo del nostro operato", dichiara il nuovo presidente, che sarà coadiuvato dai due vicepresidenti Bruna Lami e Paolo Diegoli. Andrea Artoni, Paolo Diegoli e Bruna Lami sono soci storici della cooperativa Realco, gestendo da tempo una serie di punti vendita ubicati nelle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, con imprese familiari fortemente inserite nei territori in cui operano. L