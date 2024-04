Ascensore in stazione. Installazione rimandata

"Segnaliamo che l’ascensore per la stazione ferroviaria di Guastalla, promesso in arrivo per il 15 aprile, non è ancora arrivato. E il mese di aprile sta terminando…".

Parole di alcuni cittadini utenti del servizio ferroviario locale, che segnalano l’ennesimo ritardo nell’allestimento dell’ascensore in stazione, che permetterebbe non solo di raggiungere più facilmente il secondo e terzo binario a persone anziane, con disabilità o con valige pesanti, ma permetterebbe pure soccorso sanitario in maggiore sicurezza in caso di interventi agli stessi binari, senza dover trasportare pazienti e barelle lungo la ripida scalinata o tra i binari.

L’assessore regionale Andrea Corsini, nelle scorse settimane, aveva annunciato l’installazione dell’impianto "dal 15 aprile", per poi procedere con il collaudo definitivo per ottenere tutte le autorizzazioni per l’avvio dell’ascensore. Ma il 15 aprile è trascorso e dell’impianto non ci sono tracce. Anche ieri è stato verificato direttamente come il vano ascensore sia ancora vuoto, praticamente una struttura in cemento senza nulla all’interno, se non un cavo elettrico.

"A dicembre era stata annunciata l’attivazione dell’ascensore entro febbraio. Ma non se n’è fatto nulla. Poi metà aprile. Anche questa scadenza è stata disattesa. E’ da settembre che è stato aperto il nuovo sottopasso che porta ai binari e alla zona di Pieve. Ma occorre fornire i cittadini di strutture adeguate per evitare disagi e problemi", aggiungono alcuni viaggiatori, per nulla soddisfatti dell’ennesimo rinvio nell’attivazione dell’ascensore.

Antonio Lecci