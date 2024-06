Assalto al bancomat di Salvaterra. Boato nella notte: ladri in fuga

A Salvaterra di Casalgrande venerdì notte è stato fatto esplodere il bancomat del Banco Bpm in via San Lorenzo. I ladri, dopo il colpo, sono fuggiti con il bottino. Episodi simili si sono già verificati nel passato in altri comuni della nostra provincia. Alcuni cittadini l’altra notte sono stati svegliati dall’esplosione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Casalgrande, che hanno eseguito gli accertamenti del caso. I malintenzionati sono scappati velocemente prima dell’arrivo dei militari dell’Arma. Il raid è stato messo a segno attraverso la deflagrazione che ha di conseguenza danneggiato lo sportello del bancomat. I malviventi si sono dileguati con il malloppo. I ladri hanno rubato i soldi contenuti all’interno del bancomat. I danni sono in corso di estta quantificazione. I carabinieri hanno compiuto sul posto un sopralluogo e iniziato le indagini: è caccia agli autori del furto. Venerdì notte nella frazione di Salvaterra, oltre ai carabinieri, si sono portati sul posto anche i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nello scoppio. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo colpo che si registra nella zona del comprensorio ceramico reggiano. Negli ultimi mesi molte sono state le segnalazioni per intrusioni furtive ai danni di attività commerciali, ma anche in abitazioni. I ladri spesso agiscono durante la temporanea assenza dei proprietari. La notizia dell’assalto notturno al Banco Bpm si è rapidamente diffusa ieri tra gli abitanti di Salvaterra.

Matteo Barca