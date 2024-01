Astolfo (bagnato) sulla luna. L’incanto sconfigge la pioggia

Mentre un mondo pallone aerostatico fluttuava sopra la Statua del Crostolo, oltre tremila reggiani si bagnavano il viso stando col naso all’insù per assistere allo spettacolo ’Alla ricerca del senno perduto’. La pioggia battente si è fatta più intensa proprio durante l’ora che ha preceduto la mezzanotte, quando tra visual proiettati sulla facciata del duomo e danzatori volanti, piazza Prampolini si è trasformata in uno scenario immaginifico dal gusto ariosteo.

Si temeva che il maltempo potesse far saltare tutto, data la complessità di una coreografia che interessava l’intera ampiezza della piazza. Ma lo spettacolo è continuato, per la gioia di quei coraggiosi che armati di ombrello hanno animato l’agorà cittadina. Lo spettacolo di Monica Maimone – Festi Group, tratto dall’Orlando furioso, riletto e rappresentato in una visione e un linguaggio contemporanei, con testo di Marco Maria Pernich e narrato da una voce fuori campo, ha davvero rappresentato un unicum nella recente storia degli ultimi dell’anno reggiani. E la dimostrazione è che, nonostante la pioggia, la capienza massima della piazza (dovuta a ragioni di sicurezza) è stata raggiunta: molte persone sono rimaste fuori dalle transenne poste agli ingressi dello spazio pubblico.

In scena, una ventina di artisti, dietro le quinte una quindicina di tecnici all’opera per far funzionare quella che è stata una grande macchina teatrale all’aperto con funi, cavi d’acciaio, oggetti volanti e palcoscenici, poiché ‘il fin, la meraviglia’.

Un inanellarsi di sequenze che vedono protagonista il prode Astolfo e le sue gesta, le azioni si svolgono soprattutto in volo, accompagnate da immagini che trascolorano sulla facciata del Duomo, a creare il mondo visto dagli eroi. Nella piazza si alternano piani diversi nei quali si conduce l’azione scenica: dal volo nell’aria, ad azioni di danza e performance sui palchi che animano lo spazio. Una vera emozione collettiva.