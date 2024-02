Atletica Fari puntati sui Regionali. Viola scalda i motori sui 60 metri. Mora e Maffei mirano ai 400 e 800

È un week-end pieno di impegni per gli atleti reggiani… con una prolunga sino a martedì, quando tornerà in pista, nuovamente in Polonia, Zaynab Dosso. Avversaria principale sarà ancora l’idolo di casa Ewa Swoboda.

Intanto restiamo in zona per dire che da oggi, oltre ai campionati italiani juniores e promesse di Ancona visibili da questa mattina sul sito streaming di atletica tv, a Modena e Parma si disputano i campionati regionali indoor assoluti che potrebbero permettere ad alcuni nostri ragazzi di qualificarsi per i campionati italiani. Assente Giulia Guarriello sugli ostacoli, che per un infortunio si ripresenterà solo nella stagione all’aperto, tanti nomi interessanti provano a far bene: in particolare Viola Canovi sui 60, Stefano Mora sui 400, Francesco Maffei sugli 800, Alessandro Bellelli e Margherita Russo nell’alto. A Padova si presentano diversi atleti della Corradini Rubiera nella gara dei 1500, in primis le gemelle Sofia e Giada Ferrari e poi Alessandro Casoni e Michele Minervino. Presenti reggiani anche nelle gare di prove multiple.

A Boretto, infine, nel pomeriggio di oggi si disputano i campionati provinciali di cross, con gare valide anche per il campionato del Centro Sportivo Italiano. Si inizia alle 15 con le categorie maschili adulte, poi le categorie giovanili, presenti anche i campioni regionali allievi della Corradini Rubiera (in foto), per chiudere con la gare femminile senior. A Modena è andata in archivio la 50ª edizione della Corrida di San Geminiano, con alcuni buoni risultati dei reggiani di Corradini, Atletica Reggio e Self: 7° Federico Rondoni, 12° Mattia Marazzoli, 18° Salvatore Franzese; tra le ragazze, 6ª Enrica Bottoni, 8ª Barbara Bressi, 14ªRosa Alfieri, 15ª Alessia Rondoni, 25ª Daniela Paterlini.

c. l.