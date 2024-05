Atletica, stelle reggiane in cerca di conferme

Giornata particolare per l’atletica leggera italiana che guarda già ai campionati europei di Roma del mese prossimo: lo fa con un happening dedicato alla velocità che si tiene oggi a Roma allo stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea. E’ il Roma Sprint Festival, in cui troviamo, oltre a Tortu e Jacobs, anche la nostra Zaynab Dosso sull’inusuale distanza dei 200 che non corre da sei anni e dunque da juniores. Le sue avversarie sono brave e tutte italiane.

"Sono molto curiosa di vedere cosa posso fare sui 200 – dice Zaynab - la scelta di gareggiare nel mezzo giro di pista rientra nel percorso di avvicinamento ai campionati europei di Roma. Pertanto mi aspetto di migliorarmi e divertirmi". La Dosso parte alle 18, in precedenza alle 17,10 c’è una prova di staffetta giovanile (in vista di europei e mondiali di categoria), presente Viola Canovi della Corradini nell’Italia under 18. Al via anche l’Italia u 20 e tre staffette locali.

Oltre alla Dosso, altri due reggiani sono nell’orbita dei convocabili agli europei. Sono Sara Nestola e Yassin Bouih (foto): quest’ultimo corre stasera a Chorzòv in Polonia un 3000 siepi contro tredici europei, un etiope e un keniano nel Continental Tour Silver. Obiettivo, migliorare il personale di 8’24’’ e dimostrarsi in forma. A Isernia oggi e domani si disputano i campionato italiani universitari, presenti una dozzina di reggiani: le speranze maggiori sono puntate su Andrea Messori (100 e 200), Federico Rondoni sui 1500, Mattia Marazzoli sui 5000, Roberto Boni ed Elena Fontanesi sui 3000 siepi, oltre che su Sara Cantergiani sui 100 e 400 ad ostacoli.

Claudio Lavaggi