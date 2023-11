"Attenti ai falsi addetti ai contatori"

Il sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini, lancia l’allarme su potenziali truffe e furti segnalati in paese. Si tratta di falsi incaricati che si presentano alle abitazioni dicendo di essere incaricati dal Comune per leggere i dati di contatori di acqua e gas. "Il Comune – ribadisce il primo cittadino – non ha incaricato nessuno, per cui si tratta di truffatori che usano questi espedienti per entrare nelle case. Si consiglia di non accogliere queste persone e di avvisare il 112". Sono arrivate anche segnalazioni di furti nel quartiere Peep: "Comprendo che non si può essere sempre in casa – aggiunge Bergamini – ma ci sono soluzioni preventive indicate dalla forze dell’ordine, come lasciare accesi luci e televisore. Inoltre, se si è testimoni di situazioni sospette, non restate indifferenti ma segnalate i fatti al 112".