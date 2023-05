Attese infinite, polemiche e proteste

SAN POLO

di Francesca Chilloni

Nuove polemiche sui tempi di attesa infiniti ai passaggi a livello della Reggio-Ciano, con cittadini in attesa anche per 20 minuti che passino i treni e le sbarre si rialzino. Giovedì sulla linea si sono verificati disservizi, e ieri un’intensa discussione si è accesa sulla pagina Facebook "Sei di San Polo se". Un automobilista incolonnato scatta la foto al passaggio a livello di via Gramsci e la pubblica commentando: "Siamo a 15 minuti e secondo me per un treno di paese mi sa un po’ troppo. Poi ognuno la vede a suo modo, ma sono 42 anni che vivo a San Polo e non è mai morto nessuno sotto al treno ed è sempre passato in 2 minuti". Una donna gli ribatte: "Ci abito da più tempo e i morti ci sono stati, anche un’amica morta a Corniano". Alla discussione si uniscono altri sampolesi, che distinguono tra la prudenza (mai passare a piedi sotto le sbarre!) e la sicurezza. Un altro sampolese aggiunge: "Le sbarre vengono giù circa 710 minuti prima mentre normalmente per prendere il treno arrivi alla stazione qualche minuto prima, quindi in molte fermate, come a Corniano, sei obbligato a passare sotto le sbarre altrimenti saresti costretto ad arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario". C’è chi afferma che per i mezzi di soccorso come le ambulanze sono tempi inaccettabili e chi ricorda che le sbarre "devono essere chiuse almeno 20 secondi prima dell’arrivo del treno, questo è prescritto dalle norme. Però, se ci sono dei problemi di altro tipo (come ritardi dei treni o altri inconvenienti) ecco che i tempi di chiusura si allungano. E i disagi aumentano". Una donna spiega "a volte ho aspettato molto più di 10 minuti e ci passo 4 volte al giorno. Non va bene", ed un’altro: "Per chi deve andare a lavorare che prende 3 passaggi a livello, fanno mezz’ora… poi portare i figli a scuola: 25 minuti da Corniano a San Polo. Faccia lei". Una donna testimonia: "Sono partita alle 19:50 da casa (Ciano) per arrivare all’oratorio alle 20,20 (orario in cui si sono alzate le sbarre ), in più oggi pomeriggio passaggio a livello bloccato per altri 1520 min". Ed un’altra che chiude lapidaria: "È una schifezza! L’altra mattina a Bibbiano 15 minuti poi qualcuno ha fatto notare che una sbarra era caduta. Per andare alla scuola materna Maria ausiliatrice sono dovuta andare a Montecchio poi a Bibbiano perché la non c’e il passaggio a livello. Morale: dalla Barcaccia a Bibbiano chiesa: 45 minuti. Il problema e che se c’è un guasto sulla linea ferroviaria stai lì ore prima che qualcuno ti avverta".