"Attraversamenti pedonali più visibili per renderli sicuri"

Un’interrogazione del gruppo misto sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali. I consiglieri comunali Chiara Ferrari (prima firmataria, nella foto), Alessandro Nironi Ferraroni ed Enrico Ferrari intervengono dopo che in febbraio era stata bocciata la mozione per la messa in sicurezza dell’asse viario del comune di Scandiano. Per gli esponenti di minoranza "molti dei passaggi pedonali dovrebbero essere riqualificati attraverso opere di riverniciatura e miglioria delle condizioni di visibilità. Tutti gli attraversamenti, collocati nei pressi di asili, scuole, palestre, piscine, centri commerciali, dovrebbero essere presegnalati e sicuri al fine di scongiurare possibili incidenti". Richieste all’amministrazione soluzioni e risposte sul problema. I consiglieri del gruppo misto hanno presentato anche una mozione per la tutela e valorizzazione del monumento a Lazzaro Spallanzani.

Il basamento "della storica statua viene sempre più spesso adoperato come supporto per la consumazione di cibo o bevande", dice l’opposizione. Propongono d’installare cartellonistica di divieto di accesso alla statua e una targa descrittiva del monumento.

m. b.