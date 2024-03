"Aumentano di 30mila euro i costi della ciclabile"

Aumentano di 30mila euro i costi della pista ciclabile di via Matteotti. Lo rivela il gruppo consiliare Centrodestra Gattatico, parlando di "ciclabile elettorale" e spiegando che l’amministrazione Ronzoni aveva partecipato ad un bando per ottenere un cofinanziamento all’80% della Regione, ma quando la quota regionale è scesa al 60% ha scelto di procedere comunque, integrando non con i 48mila previsti in prima battuta, ma con i 77mila dell’ultima revisione. "Che servisse la pista è fuori discussione. Se ne parla da anni, più o meno tutte le liste dell’ultimo ventennio ne hanno fatto menzione nei propri programmi elettorali - dicono i consiglieri Paolo Savina e Paolo Delsante - Forse per questo, e per non dare l’ennesima delusione a chi aveva creduto che Progetto Gattatico avrebbe realizzato per davvero il proprio programma, l’Amministrazione ha deciso di accelerare, mettendo però sul conto dei cittadini questa marchetta elettorale". La pista costerà circa 145mila euro.