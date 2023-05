Aumentano gli allontanamenti volontari dei minori

Nei primi sei mesi dell’anno ben 61 i minorenni si sono allontanati volontariamente dalle famiglie o dalle strutture nella provincia di Reggio (di questi, 35 dal Comune capoluogo). In proiezione è un sensibile aumento perché nell’intero anno 2022 sono stati 57 i casi registrati in città e 15 nel resto del territorio. Tutti ritrovati o comunque ’tracciati’ e messi in sicurezza nonché collocati – laddove necessario – in strutture dedicate. I numeri – diffusi dalla Questura – emergono nell’ambito della giornata internazionale dei bambini scomparsi che ricorreva ieri. Un fenomeno che si inquadra nell’ambito del disagio giovanile. La polizia di Stato ha messo in piedi ieri mattina in piazza Prampolini un gazebo per sensibilizzare sul tema, distribuendo volantini. Oltre ai dirigenti della Divisione Anticrimine (a cui fa capo l’ufficio minori) e delle Volanti, Marinella Caruocciolo e Mariantonietta Murè, presenti anche il neo prefetto Maria Rita Cocciufa e il questore Giuseppe Ferrari. "Un tema per noi molto sentito, per fortuna non ci sono stati casi eclatanti a Reggio dove l’epilogo sia stato violento. Parliamo di fasce deboli, alle quali dobbiamo rivolgere tanta attenzione. Spesso questi episodi avvengono perché si fidano di qualcuno all’esterno che li porta sulla strada sbagliata. Ecco perché andiamo spesso nelle scuole, per trasmettere il senso della legalità. E per far capire ai ragazzi che di noi si possono fidare".

dan. p.