Auto e furgone rubati trovati in un’area buia

Un’auto e un furgone in un punto poco illuminato del parcheggio del centro commerciale Ligabue di Gualtieri, tra la galleria dei negozi e il supermercato Famila: una situazione che ha fatto insospettire i carabinieri in transito per un servizio di controllo, ieri notte, alla periferia del paese. Le portiere dell’Alfa Giulietta e del furgone Fiat Ducato erano aperte. E non è passata inosservata la manomissione della cassetta dei fusibili, accanto al volante, segno di un avviamento del motore senza le apposite chiavi. È bastato poco, a quel punto, per scoprire che auto e furgone risultavano essere stati rubati la notte fra il 18 e il 19 aprile, a Reggio. Sono state subito avviate le indagini per cercare di risalire agli autori del furto, forse gli stessi che avevano portato fino a lì i due veicoli. Ma per farne cosa? Non si esclude che fossero veicoli pronti per essere usati per nuovi furti: un’auto veloce per poter fuggire in fretta e il furgone per trasportare bottino. L’ipotesi è quella che i malviventi fossero intenzionati a colpire in zona, magari proprio al centro commerciale gualtierese, già più volte preso di mira dai ladri negli ultimi anni, talvolta anche con bottino ingente. Oppure i veicoli dovevano essere usati per bloccare la strada che porta al centro commerciale dall’arrivo delle forze dell’ordine dopo un possibile furto. Di recente sono stati diversi i furti di auto e su auto in sosta avvenuti nella Bassa.

Antonio Lecci