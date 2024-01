Auto finisce fuori strada e rischia di prendere fuoco

Ha rischiato di incendiarsi, un’auto Alfa Stelvio, che ieri mattina, tra nebbia e gelo, ha sbandato per poi finire fuori strada, lungo l’arginello fra il campo agricolo e la carreggiata. Un surriscaldamento dei pneumatici, dovuto all’attrito col terreno, ha infatti provocato del denso fumo che ha fatto temere il peggio ai passanti che si sono trovati la scena di fronte, verso le 7.30 sull’ex Statale 62 della Cisa, proprio all’altezza del cartello di accesso al centro abitato di Codisotto, alla periferia nord di Luzzara. Soccorsi immediatamente mobilitati in forze, con l’ambulanza della Croce rossa, l’automedica, i vigili del fuoco. Inizialmente, infatti, risultava un pensionato ultraottantenne bloccato nell’abitacolo, nell’auto fuori strada che rischiava di incendiarsi. Per fortuna la situazione si è risolta con danni alla vettura, ma senza particolari conseguenze per il conducente, che non pare aver riportato traumi. Ma per alcuni minuti si è temuto davvero il peggio. Gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana hanno eseguito i rilievi, regolando pure il traffico in orario di punta e nella nebbia, con la viabilità proseguita a senso unico alternato.