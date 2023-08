Auto fuori strada, due feriti

Spaventoso incidente nel tratto reggiano dell’Autosole. Erano circa le 16,20 quando un’auto – una Fiat Panda bianca – è finita fuori strada al km 130 in direzione Sud sulla A1. A bordo della vettura c’erano due persone. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica da Parma e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Maggiore della città ducale. I due occupanti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità. Stando a quanto risulterebbe, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Sant’Ilario che hanno liberato il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. Rilievi affidati alla polizia stradale di Reggio che stanno cercando di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.